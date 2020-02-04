День на Донбассе: 8 обстрелов со стороны оккупантов

4 февраля, 2020, 18:17

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела наших позиций: рядом с Марьинкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета совершил 4 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Авдеевка - из противотанкового ракетного комплекса - 3 выстрела, а также совершил обстрел из станкового противотанкового гранатомета.

Пять вражеских обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 5 мин и 82-мм миномета - 8 мин; вблизи Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза в районе населенного пункта Орехово - из миномета калибра 120 мм - 32 мины и 82-мм миномета - 6 мин.

Сегодня, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.