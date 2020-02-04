Дело Тамразова рассмотрит Антикоррупционный суд

4 февраля, 2020, 20:27

Дело руководителя онлайн-издания Insider Алексея Тамразова о взятке прокурора Константину Кулику направили в Высший антикоррупционного суда

Об этом сообщает пресс служба САП.

Подозреваемый был разоблачен во время оказания первой части неправомерной выгоды в сумме $100 тыс. за принятие мер со стороны прокурора об отмене наложенного ареста при рассмотрении соответствующего ходатайства, поданного в суд.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча", который пытался оказать неправомерную выгоду в размере 200 тыс. долларов США сотруднику Генеральной прокуратуры Украины за содействие в отмене ареста, наложенного на газ", - говорится в сообщении.

Отметим, что подозреваемый был задержан непосредственно во время предоставление неправомерной выгоды и ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины.

Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.