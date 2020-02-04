Дело Тамразова рассмотрит Антикоррупционный суд
Об этом сообщает пресс служба САП.
Подозреваемый был разоблачен во время оказания первой части неправомерной выгоды в сумме $100 тыс. за принятие мер со стороны прокурора об отмене наложенного ареста при рассмотрении соответствующего ходатайства, поданного в суд.
"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча", который пытался оказать неправомерную выгоду в размере 200 тыс. долларов США сотруднику Генеральной прокуратуры Украины за содействие в отмене ареста, наложенного на газ", - говорится в сообщении.
Отметим, что подозреваемый был задержан непосредственно во время предоставление неправомерной выгоды и ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины.
Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.
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