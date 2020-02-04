6 браков на 1 развод: в 2019 году украинцы создали более 200 тыс. семей

4 февраля, 2020, 18:53

В Украине в 2019 году было заключено браков в 6 раз больше, чем произошло разводов

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины на своей странице в Facebook.

"В 6 раз больше браков, чем разводов. Такова официальная статистика за 2019 год", - говорится в сообщении.

Всего в Украине было зарегистрировано 237 858 браков, разводов - 38 427.