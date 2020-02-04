6 браков на 1 развод: в 2019 году украинцы создали более 200 тыс. семей
4 февраля, 2020, 18:53
В Украине в 2019 году было заключено браков в 6 раз больше, чем произошло разводов
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