5 мифов по уходу за волосами, которые вредят

4 февраля, 2020, 11:50

Красивая прическа требует усилий и времени. Иногда мы охотно пользуемся бабушкиными секретами или следуем советам подруги, которая убедила, что SPF для волос — маркетинговая выдумка

Но порой в багаже накопленных знаний попадаются бесполезные и даже опасные для локонов рекомендации. Разбираем, в чем мы заблуждались всю нашу жизнь и что же делать вместо этого.

1. Мыть голову два раза — полезно.

И шампуня нужно взять побольше, чтобы не просто удалить себум и пыль, но и насытить локоны питательными компонентами. А теперь представьте, что вы будете точно так мыть руки по два раза. Результат не заставит себя ждать: вы получите сухую кожу и шелушения. В этом-то и кроется главная опасность мифа: волосам двукратное мытье, может, и не навредит, а голову пересушит и вероятно усилит выработку жира.

2. Маски и бальзамы утяжеляют толстые пряди и уменьшают объем.

"Мои волосы и так слишком тяжелые, а из-за этих жирных кремов будут висеть, как сосульки", — с этими словами девушки откладывают бутылки обратно на полочки, унося на кассу только шампунь. И зря. Правильно подобранный продукт укрепит корни, предотвратит ломкость и выпадание. Обязательно положите в корзину питательную маску, классический или тонирующий бальзам для волос.

3. Волосы — это мертвые клетки, на которые УФ-лучи не влияют, поэтому SPF не нужен.

Санскрин — не роскошь и не косметическое баловство, а суровая необходимость. Ультрафиолет при длительном интенсивном воздействии делает локоны тусклыми, ломкими и сухими из-за потери влаги, а у окрашенных прядок дополнительно выгорает пигмент.

4. Чтобы волосы быстрее росли, нужно часто их расчесывать.

Массаж кожи головы — это ведь так полезно! Массаж — да, а частое расчесывание — нет. Зубцы расчески так или иначе травмируют структуру волос и разносят кожный жир по всей длине, из-за чего укладка быстрее выглядит сальной и неопрятной. Поэтому регулярно мойте расческу и пользуйтесь нею утром и вечером, а также по мере необходимости, чтобы поправить прическу.

5. Волосы привыкают к шампуню, поэтому надо его часто менять.

Волосам, как отмершим клеткам, по сути все равно, а вот коже головы — нет. Если она чувствует себя хорошо с вашим средством, не жирнится и не исходит перхотью — не разрывайте этот союз и поддерживайте отношения покупкой подошедшей вам марки. Частая смена "партнеров" скорее всего приведет кожный покров в недоумение, а месть настигнет в виде усиленной выработки жира, зуда и все той же перхоти.