4 оккупантам из "ДНР" объявили подозрение за организацию "парада пленных" в Донецке
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, они принимали участие в проведении так называемого парада пленных в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года.
Так, 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом, во время движения указанной колонны военнопленных подвергались оскорблениям, ударам и побоям, чем унижалось их честь и достоинство.
Проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.
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