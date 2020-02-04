4 оккупантам из "ДНР" объявили подозрение за организацию "парада пленных" в Донецке

4 февраля, 2020, 15:57

Прокуроры Офиса генпрокурора сообщили четырем гражданам Украины о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и жестокого обращения с военнопленными

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, они принимали участие в проведении так называемого парада пленных в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года.



Так, 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом, во время движения указанной колонны военнопленных подвергались оскорблениям, ударам и побоям, чем унижалось их честь и достоинство.



Проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.