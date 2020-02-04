300 ветеранов боевых действий поедут в Болгарию на реабилитацию, - Минобороны
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
На лечение будут отправлять раненых украинских военных и гражданский персонал сектора безопасности и обороны. В течение действия соглашения планируется осуществить реабилитацию около 300 человек.
Реабилитация в формате двухнедельной физиотерапии пройдет в больнице "Калероя" в г. Хисар. Расходы, связанные с прохождением процедур и размещением лиц в клинике, обеспечивать болгарская сторона, а международную и местную транспортировку, медицинское страхование и питанием на этот период обеспечит Трастовый фонд НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации.
Показаниями для физиотерапии в "Калероя" является повреждения опорно-двигательного аппарата, травмы периферической нервной системы верхних и нижних конечностей.
Министерство по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины координирует вопросы сбора документов для дальнейшего направления списков кандидатов болгарской стороне. Отбор кандидатов для прохождения медицинской реабилитации осуществляет исключительно болгарская сторона.
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