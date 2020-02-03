Зеленский в Омане: ГУД не оплачивало поездку президента

3 февраля, 2020, 15:30

Государственное управление делами не тратило средства для организации визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман

Об этом говорится в ответе ГУД на запрос "Украинской правды".

"Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента Украины Зеленского В. А. в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия "Украина", - говорится в сообщении.

В Офисе президента ранее ответили "Украинской правде", что владеют информацией о том, кто летал с президентом Владимиром Зеленским в Оман в январе 2020 года.