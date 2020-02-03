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Espreso.tvОбществоЗеленский рассказал об обмене пленными: список очень большой

Зеленский рассказал об обмене пленными: список очень большой


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит очень большой список лиц для обмена пленными и в ближайшее время будут известны даты их проведения

Об этом он сообщил во время брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Еспресо.TV.

При этом Зеленский отметил, что сейчас идет обсуждение обмена пленными в двух направлениях - дискуссии в формате Трехсторонней контактной группы в Минске и обмен украинскими пленными, находящимися на оккупированных территориях.

"Сейчас у нас продолжается обмен в двух направлениях - это дискуссии в формате трехсторонней контактной группы в Минске и обмен наших пленных, находящихся за решеткой или в подвалах на оккупированных территориях. Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали его, список будет обсуждаться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будет дата первой части наших пленных ", - заявил он.

Также украинский президент добавил, что началась работа по обмену пленными в Крыму и на территории РФ.

"Второй трек - это разговор с российской стороной об обмене наших пленных в Крыму или на территории Российской Федерации. Там тоже началась работа. Я уверен, что в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки. Большинство из списка, которые содержатся в России, действительно, крымские татары ", - добавил Зеленский.

 

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