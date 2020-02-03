Зеленский поручил СБУ разобраться со сторонниками Гюлена в Украине

3 февраля, 2020, 18:01

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Еспресо.TV.

По словам Зеленского, речь о школах FETO, которые есть в Украине.

"По поводу запрета тех организаций, которые стоят за учебными заведениями на территории Украины. Мы сегодня долгое время обсуждали эту тему, очень подробно. Этот вопрос был много лет на повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень подробные вещи, факты конкретные фамилии ... Всю эту информацию я передал нашему руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься ", - заявил глава государства.

Напомним, в феврале 2019 года в Турции правоохранители задержали 641 подозреваемого в причастности к оппозиционной организации FETO ( "Террористическая организация фетхуллахистов", как Анкара называет сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена), которую обвиняют в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.