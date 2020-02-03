Зеленский несет политическую ответственность за своих горе-депутатов, - Герасимов о совете "слуги" продать собаку и заплатить за газ

3 февраля, 2020, 17:28

Президент Зеленский должен нести политическую ответственность за действия и высказывания своих депутатов

А закон "О дезинформации", инициированный "Слугами", необходимо распространить на нелепые советы представителя "Слуги народа" Брагаря "продать собаку за газ", а не на независимые СМИ и оппозиционных политиков. Об этом сказал соглава фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов на согласительном совете, пишет пресс служба партии "ЕС".

"Европейская Солидарность" имеет существенные замечания к законам "О медиа" и "О дезинформации", которые вводят жесткую цензуру в информационном пространстве.

Если монобольшинству так хочется ввести цензуру, начинайте с себя ", - сказал Герасимов.

"Украину трясет от заявления одного из "слуг", который предложил пожилой женщине продать свою собаку, чтобы заплатить за газ", - подчеркнул он.

"Приведу умных людей" - еще одно из невыполненных обещаний Зеленского перед выборами. Что же, все все видят. Я предлагаю извиниться не этому депутату, извиниться должен Владимир Зеленский, который привел этого топ-селлера в ВРУ. Друзей не продают даже за газ, и Зеленский должен нести политическую ответственность за такие предложения ", - добавил парламентарий.