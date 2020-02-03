Зараженных коронавирусом иностранцев депортируют из РФ

3 февраля, 2020, 14:07

Российские власти намерены выслать из страны иностранцев, зараженных уханьским коронавирусом 2019 nCoV

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РБК .

По его словам, депортация иностранцев предусмотрена национальным планом по предупреждению завоза и распространения вируса.

"Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет обнаружена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные мероприятия, в том числе изоляцию или карантин", - заявил Мишустин.

Он также добавил, что РФ уже ограничила передвижение граждан Китая через границу.

"Больные, у которых обнаружен опасный вирус, изолированные, врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сказал российский премьер.

Кроме того, Мишустин заверил, что эпидемиологическая ситуация "находится под контролем", и в РФ есть все лекарства, необходимые для борьбы с 2019 nCoV.

Напомним. по состоянию на 03 февраля в Китае было зарегистрировано 17205 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавируса нового типа, а также 361 смерть от этой болезни .