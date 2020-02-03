Зараженных коронавирусом иностранцев депортируют из РФ
Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РБК .
По его словам, депортация иностранцев предусмотрена национальным планом по предупреждению завоза и распространения вируса.
"Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет обнаружена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные мероприятия, в том числе изоляцию или карантин", - заявил Мишустин.
Он также добавил, что РФ уже ограничила передвижение граждан Китая через границу.
"Больные, у которых обнаружен опасный вирус, изолированные, врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сказал российский премьер.
Кроме того, Мишустин заверил, что эпидемиологическая ситуация "находится под контролем", и в РФ есть все лекарства, необходимые для борьбы с 2019 nCoV.
Напомним. по состоянию на 03 февраля в Китае было зарегистрировано 17205 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавируса нового типа, а также 361 смерть от этой болезни .
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