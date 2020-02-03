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Espreso.tvОбществоЗаконопроекты о пенсиях в ОРДЛО и соцвыплаты военным: в правительстве заявили, что в бюджете нет на это средств

Законопроекты о пенсиях в ОРДЛО и соцвыплаты военным: в правительстве заявили, что в бюджете нет на это средств

Принятие законопроектов о праве на пенсию для жителей ОРДЛО №2083-д и о внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" №2343 приведет к значительным расходам, не предусмотренным в государственном бюджете на 2020 год

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Эти законопроекты должны приниматься исключительно сбалансированными и не нести в себе расходы, не предусмотренные в бюджете, не сбавлять доходы в принятом бюджете. Я хочу обратить внимание на законопроекты №2083-д и №2343, которые суммарно принесут дополнительных расходов в размере 148 млрд грн, которые не запланированы в бюджете. Кстати, выводы Минфина к ним предоставлены, с ними можно ознакомиться ", - заявила представитель Кабмина в Верховной Раде Елена Шуляк.

Ранее глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова допускала, что ВР рассмотрит проект закона №2083-д в январе 2020 года.

 
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