Законопроекты о пенсиях в ОРДЛО и соцвыплаты военным: в правительстве заявили, что в бюджете нет на это средств
Об этом сообщает РБК-Украина .
"Эти законопроекты должны приниматься исключительно сбалансированными и не нести в себе расходы, не предусмотренные в бюджете, не сбавлять доходы в принятом бюджете. Я хочу обратить внимание на законопроекты №2083-д и №2343, которые суммарно принесут дополнительных расходов в размере 148 млрд грн, которые не запланированы в бюджете. Кстати, выводы Минфина к ним предоставлены, с ними можно ознакомиться ", - заявила представитель Кабмина в Верховной Раде Елена Шуляк.
Ранее глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова допускала, что ВР рассмотрит проект закона №2083-д в январе 2020 года.
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Напомним, что в Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса.
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