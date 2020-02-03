Задержали парня, который сорвал гирлянду на Аллее художников в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"29 января около 5 часов утра в Подольское управление полиции поступило сообщение о том, что на Аллее художников возле Андреевского спуска компания выпивших молодых людей повредила гирлянду. Событие должным образом зарегистрировали, а на место выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении .
Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко отметил, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские отработали территорию и видео уличных камер наблюдения. В результате удалось установить всех лиц, которые присутствовали на момент совершения преступления, и молодого человека, который повредил гирлянду:
"Правонарушителем оказался ранее не судимый 20-летний уроженец Киевской области. Впоследствии, во время следственных действий, дома у его товарища изъяли около пяти метров сорванной гирлянды".
Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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