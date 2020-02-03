 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗадержали парня, который сорвал гирлянду на Аллее художников в Киеве

Задержали парня, который сорвал гирлянду на Аллее художников в Киеве


фото: Нацполіція
Злоумышленник оторвал около 50 метров светодиодной ленты, часть которой его товарищ забрал с собой

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"29 января около 5 часов утра в Подольское управление полиции поступило сообщение о том, что на Аллее художников возле Андреевского спуска компания выпивших молодых людей повредила гирлянду. Событие должным образом зарегистрировали, а на место выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении .

Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко отметил, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские отработали территорию и видео уличных камер наблюдения. В результате удалось установить всех лиц, которые присутствовали на момент совершения преступления, и молодого человека, который повредил гирлянду:
"Правонарушителем оказался ранее не судимый 20-летний уроженец Киевской области. Впоследствии, во время следственных действий, дома у его товарища изъяли около пяти метров сорванной гирлянды".

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать