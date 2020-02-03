Историческая лента "1917" приняла премию BAFTA как лучший фильм, обойдя "Джокера"
3 февраля, 2020, 10:53
2 февраля и в Лондоне вручили награды Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA 2020
О награждении рассказывает сайт кинопремии " BAFTA ".
В номинациях "наилучший фильм", "звук", "операторская работа", "работа художника-постановщика", "визуальные эффекты" победила лента режиссера Сэма Мендеса о Первой мировой войне "1917".
Фильм "1917" получил также премию "Золотой глобус 2020" в номинации "Лучший драматический фильм".
Лидером же по количеству номинаций (11) был "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, но в итоге он получил только три награды.
- Напомним, психологическую драму Тодда Филлипса по комиксам DC "Джокер" выдвинули на премию "Оскар-2020" в 16 номинациях
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-