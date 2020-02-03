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Espreso.tvОбществоИсторическая лента "1917" приняла премию BAFTA как лучший фильм, обойдя "Джокера"

Историческая лента "1917" приняла премию BAFTA как лучший фильм, обойдя "Джокера"


фото: BAFTA
2 февраля и в Лондоне вручили награды Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA 2020

О награждении рассказывает сайт кинопремии " BAFTA ".

В номинациях "наилучший фильм", "звук", "операторская работа", "работа художника-постановщика", "визуальные эффекты" победила лента режиссера Сэма Мендеса о Первой мировой войне "1917".

Фильм "1917" получил также премию "Золотой глобус 2020" в номинации "Лучший драматический фильм".

Лидером же по количеству номинаций (11) был "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, но в итоге он получил только три награды.

  • Напомним, психологическую драму Тодда Филлипса по комиксам DC "Джокер" выдвинули на премию "Оскар-2020" в 16 номинациях
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