Историческая лента "1917" приняла премию BAFTA как лучший фильм, обойдя "Джокера"

3 февраля, 2020, 10:53

2 февраля и в Лондоне вручили награды Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA 2020

О награждении рассказывает сайт кинопремии " BAFTA ".

В номинациях "наилучший фильм", "звук", "операторская работа", "работа художника-постановщика", "визуальные эффекты" победила лента режиссера Сэма Мендеса о Первой мировой войне "1917".

Фильм "1917" получил также премию "Золотой глобус 2020" в номинации "Лучший драматический фильм".

Лидером же по количеству номинаций (11) был "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, но в итоге он получил только три награды.