Игрока, которого погнали из клуба из-за визита в Россию, "подобрал" "Черноморец"
3 февраля, 2020, 12:58
Нападающий Игорь Сикорский, которому "Агробизнес" разорвал контракт из-за отдых в России, перешел в "Черноморец"
Об этом сообщает ua-football.
Информацию изданию подтвердил главный тренер "Черноморца" Остап Маркевич. Официальный сайт одесского клуба трансфер пока не оглашается.
"Агробизнес" прекратил сотрудничество с Сикорским за поездки игрока в российский Санкт-Петербург, откуда он публиковал фотографии в соцсетях.
В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей, и забил 8 голов.
- 17 января "Агробизнес" с Волочиска разорвал контракт с игроком Игорем Сикорским , который накануне публиковал фото с отдыха в российском Санкт-Петербурге.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-