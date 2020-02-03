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Espreso.tvСпортИгрока, которого погнали из клуба из-за визита в Россию, "подобрал" "Черноморец"

Игрока, которого погнали из клуба из-за визита в Россию, "подобрал" "Черноморец"


фото: Instagram
Нападающий Игорь Сикорский, которому "Агробизнес" разорвал контракт из-за отдых в России, перешел в "Черноморец"

Об этом сообщает ua-football.

Информацию изданию подтвердил главный тренер "Черноморца" Остап Маркевич. Официальный сайт одесского клуба трансфер пока не оглашается.

"Агробизнес" прекратил сотрудничество с Сикорским за поездки игрока в российский Санкт-Петербург, откуда он публиковал фотографии в соцсетях.

В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей, и забил 8 голов.

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