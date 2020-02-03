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Espreso.tvОбществоВ Южной Осетии нашли мертвым российского советника главы МЗ

В Южной Осетии нашли мертвым российского советника главы МЗ

Тела российского советника "министра здравоохранения" самопровозглашенной Южной Осетии Игоря Галя и его жены обнаружены в собственном доме в Цхинвали

Об этом пишет российское агентство ТАСС, сообщает Новынарня.

"В доме, где жил советник министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игорь Галь, обнаружены два тела, вероятно, самого Галя и его жены. На месте работают следственные органы. Обстоятельства и причины смерти уточняются ", - сообщил российским журналистам источник в правоохранительных органах.

Впоследствии начальник "штаба МВД" Южной Осетии Тарзан Кокойты заявил, что предварительная причина смерти Галя - отравление угарным газом.

"Признаков насильственной смерти нет, но точнее будет известно после вскрытия", - сказал Кокойты.

Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития самопровозглашенной Южной Осетии.

Отвечал за реализацию плана модернизации здравоохранения "республики" в рамках российско-югоосетинской межправительственной комиссии. Также он координировал работу российских специалистов в Южной Осетии.

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