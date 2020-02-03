В Южной Осетии нашли мертвым российского советника главы МЗ
Об этом пишет российское агентство ТАСС, сообщает Новынарня.
"В доме, где жил советник министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игорь Галь, обнаружены два тела, вероятно, самого Галя и его жены. На месте работают следственные органы. Обстоятельства и причины смерти уточняются ", - сообщил российским журналистам источник в правоохранительных органах.
Впоследствии начальник "штаба МВД" Южной Осетии Тарзан Кокойты заявил, что предварительная причина смерти Галя - отравление угарным газом.
"Признаков насильственной смерти нет, но точнее будет известно после вскрытия", - сказал Кокойты.
Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития самопровозглашенной Южной Осетии.
Отвечал за реализацию плана модернизации здравоохранения "республики" в рамках российско-югоосетинской межправительственной комиссии. Также он координировал работу российских специалистов в Южной Осетии.
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