Сильные осадки, штормовой ветер: синоптик предупредила об осложнениях погоды

3 февраля, 2020, 12:14

Во вторник, 4 февраля, в Украине снизится температура воздуха до + 2 + 8 градусов, а 5 февраля ожидается осложнение погоды - снижение температуры, штормовой ветер, сильные осадки

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Большинство территории Украины завтра будет принадлежать сухой воздушной массе, разве что порой с туманами. Дождь, периодически с мокрым снегом, пройдет на Западе, также небольшие осадки вероятны у восточных областях", - предупредила синоптик.

5 февраля, в среду, в Украине ворвется южный циклон.

В большинстве областей 5 февраля погода существенно усложнится - сильные осадки, штормовой ветер.

"На Юге, в Центре - преимущественно пройдут сильные дожди, на Западе, Севере и Востоке ожидается мокрый снег и налипание мокрого снега. Тоненькая полоска северных районов северных областей сможет удержаться от грозного циклона - там или без осадков, или небольшие", - отметила Наталья Диденко.

По словам синоптика, большинство прогностических моделей дают в среду в Киеве мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер.

А 4 февраля в столице без осадков, около +3 градусов.