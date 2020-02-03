Сильные осадки, штормовой ветер: синоптик предупредила об осложнениях погоды
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Большинство территории Украины завтра будет принадлежать сухой воздушной массе, разве что порой с туманами. Дождь, периодически с мокрым снегом, пройдет на Западе, также небольшие осадки вероятны у восточных областях", - предупредила синоптик.
5 февраля, в среду, в Украине ворвется южный циклон.
В большинстве областей 5 февраля погода существенно усложнится - сильные осадки, штормовой ветер.
"На Юге, в Центре - преимущественно пройдут сильные дожди, на Западе, Севере и Востоке ожидается мокрый снег и налипание мокрого снега. Тоненькая полоска северных районов северных областей сможет удержаться от грозного циклона - там или без осадков, или небольшие", - отметила Наталья Диденко.
По словам синоптика, большинство прогностических моделей дают в среду в Киеве мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер.
А 4 февраля в столице без осадков, около +3 градусов.
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