В Сомали ввели чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

3 февраля, 2020, 12:07

Министерстве сельского хозяйства Сомали сообщило о введении чрезвычайного положения из-за нашествия саранчи

Об этом сообщает ВВС .

Согласно данным ООН, нашествие саранчи в стране является крупнейшей за последние 25 лет.

Популяция насекомых увеличилась после проливных дождей.

Также сообщается, что саранча уже добралась до Кении.