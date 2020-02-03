В Сомали ввели чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи
3 февраля, 2020, 12:07
Министерстве сельского хозяйства Сомали сообщило о введении чрезвычайного положения из-за нашествия саранчи
Об этом сообщает ВВС .
Согласно данным ООН, нашествие саранчи в стране является крупнейшей за последние 25 лет.
Популяция насекомых увеличилась после проливных дождей.
Также сообщается, что саранча уже добралась до Кении.
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