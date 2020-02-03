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Espreso.tvОбществоВ Сомали ввели чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

В Сомали ввели чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи


фото: reuters
Министерстве сельского хозяйства Сомали сообщило о введении чрезвычайного положения из-за нашествия саранчи

Об этом сообщает ВВС .

Согласно данным ООН, нашествие саранчи в стране является крупнейшей за последние 25 лет.

Популяция насекомых увеличилась после проливных дождей.

Также сообщается, что саранча уже добралась до Кении.

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