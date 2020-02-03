В Нью-Йорке продолжаются протесты против концертов джазмена, который поддержал аннексию Крыма

3 февраля, 2020, 11:44

Американские активисты пытаются не допустить выступлений музыканта в США

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Акции начались еще в четверг и продолжаются в течение четырех вечеров - пока выступления Бутмана идут в культовом нью-йоркском джаз-клубе Blue Note. В пикетах участвует в среднем около трех десятков человек", - говорится в сообщении.

По словам участников акции, в Нью-Йорк Игорь Бутман приехал не один, а привез с собой целый оркестр, а также молодых людей спортивного телосложения, которых пикетчики называют "титушки". Они пришли на концерт в одинаковых майках с портретом Бутмана и надписью "Igor Butman russian hero" (с англ. "Игорь Бутман - российский герой").

Участник акции пианист Павел Гинтов рассказал журналистам, что эти молодые люди не говорили по-английски и спрашивали, что означает слово shame (позор), которое протестующие скандировали публике, которая шла на концерт. Некоторые зрители после общения с пикетчиками решили на концерт не идти, утверждают активисты.

После Нью-Йорка оркестр и квинтет Игоря Бутмана отправляется в Балтимор, Чикаго, Майами и Бостон, где отменен одним из джаз-клубов концерт был перенесен в русско-еврейский центр Макор, пишет издание. Российского саксофониста ожидают протесты и в других городах его американского тура, говорят активисты.

Публичные комментарии Бутмана о протестах активистов отсутствуют.