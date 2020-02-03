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Espreso.tvОбществоВ Киеве врачи проверили двух пациентов, у которых подозревали коронавирус

В Киеве врачи проверили двух пациентов, у которых подозревали коронавирус

У 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на китайский коронавирус

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV.

Лабораторные исследования продолжаются. Также отклонено подозрение еще в трех случаях у лиц, вернувшихся из Китая - им поставлен диагноз аденовирусная инфекция.

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