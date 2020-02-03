В Киеве врачи проверили двух пациентов, у которых подозревали коронавирус
3 февраля, 2020, 21:36
У 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на китайский коронавирус
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV.
Лабораторные исследования продолжаются. Также отклонено подозрение еще в трех случаях у лиц, вернувшихся из Китая - им поставлен диагноз аденовирусная инфекция.
- Напомним, 1 февраля в аэропорту Борисполь обратились за медицинской помощью 2 пассажира относительно подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам исследований установлено диагноз ОРВИ.
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