В Киеве врачи проверили двух пациентов, у которых подозревали коронавирус

3 февраля, 2020, 21:36

У 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на китайский коронавирус

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV.

Лабораторные исследования продолжаются. Также отклонено подозрение еще в трех случаях у лиц, вернувшихся из Китая - им поставлен диагноз аденовирусная инфекция.