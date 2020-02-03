В Киеве на проспекте Победы Nissan врезался в маршрутку на остановке

3 февраля, 2020, 18:08

В Киеве, в Шевченковском районе на проспекте Победы произошло ДТП, которое заблокировало движение общественного транспорта

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как рассказал водитель автомобиля Nissan Qashqai, он двигался по проспекту Победы в направлении выезда из города во второй полосе, как вдруг с первого ряда выскочил Hyundai Accent, перегородив ему дорогу.

Избежать столкновения не было возможности, поэтому Nissan врезался в заднюю часть Hyundai, от чего последний отбросило передней частью в отбойник путепровода.

А в это время Nissan врезался по касательной задним правым крылом в маршрутку, которая стояла на остановке общественного транспорта.

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai, которого госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Из-за заблокированых двух полос движения образовалась пробка в направлении выезда из города, а также прекратилось движение троллейбусов.