В Киеве Daewoo зацепил троллейбус, в ДТП попали еще два авто
3 февраля, 2020, 22:25
В Киеве произошло столкновение трех автомобилей и троллейбуса
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
В Соломенском районе столицы, на улице Борщаговской в направлении центра произошло ДТП с участием троллейбуса.
По словам водительницы, та пыталась объехать на своем пути преграду и, не рассчитав радиус, сделала больший поворот. В это время водитель Daewoo Lanos, ехав на скорости, не успел отреагировать и, пытаясь избежать прямого столкновения с троллейбусом, зацепил последнего по касательной.
После этого сразу же в Daewoo влетела KIA. Завершил цепь ДТП Nissan. Чудом это ДТП обошлось без пострадавших.
Водители транспортных средств договорились между собой, составив европротокол. На месте происшествия остались Daewoo и KIA.
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