В Киеве Daewoo зацепил троллейбус, в ДТП попали еще два авто

3 февраля, 2020, 22:25

В Киеве произошло столкновение трех автомобилей и троллейбуса

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

В Соломенском районе столицы, на улице Борщаговской в направлении центра произошло ДТП с участием троллейбуса.

По словам водительницы, та пыталась объехать на своем пути преграду и, не рассчитав радиус, сделала больший поворот. В это время водитель Daewoo Lanos, ехав на скорости, не успел отреагировать и, пытаясь избежать прямого столкновения с троллейбусом, зацепил последнего по касательной.

После этого сразу же в Daewoo влетела KIA. Завершил цепь ДТП Nissan. Чудом это ДТП обошлось без пострадавших.

Водители транспортных средств договорились между собой, составив европротокол. На месте происшествия остались Daewoo и KIA.