В Крыму арестовали директора ялтинского зоопарка Зубкова

3 февраля, 2020, 19:06

Подконтрольный России Белогорский районный суд аннексированного Крыма арестовал крымского бизнесмена Олега Зубкова

Во время заседания 3 февраля по делу туристки Ольги Соломиной, которую укусил лев в зоопарке Зубкова, суд огласил решение об аресте бизнесмена на два месяца, передают Крым.Реалии.

Согласно сообщению, на директора зоопарка надели наручники и отвели в полицейский участок.

Адвокаты заявили, что будут добиваться досрочного увольнения Зубкова.

В июле 2018 года сообщалось, что лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке Тайган. По словам женщины, в момент нападения хищника директор парка Олег Зубков был рядом, но "не смог сразу успокоить своих животных". Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и дергала льва за гриву, за что он ее и укусил.

У крымского бизнесмена Олега Зубкова, который в 2014 году поддержал аннексию полуострова Россией, сейчас идет конфликт с оккупационными властями Крыма. Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.

За годы аннексии Крыма Зубков посетил более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольной Кремлю крымской власти.