В Крыму арестовали директора ялтинского зоопарка Зубкова
Во время заседания 3 февраля по делу туристки Ольги Соломиной, которую укусил лев в зоопарке Зубкова, суд огласил решение об аресте бизнесмена на два месяца, передают Крым.Реалии.
Согласно сообщению, на директора зоопарка надели наручники и отвели в полицейский участок.
Адвокаты заявили, что будут добиваться досрочного увольнения Зубкова.
В июле 2018 года сообщалось, что лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке Тайган. По словам женщины, в момент нападения хищника директор парка Олег Зубков был рядом, но "не смог сразу успокоить своих животных". Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и дергала льва за гриву, за что он ее и укусил.
У крымского бизнесмена Олега Зубкова, который в 2014 году поддержал аннексию полуострова Россией, сейчас идет конфликт с оккупационными властями Крыма. Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.
За годы аннексии Крыма Зубков посетил более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольной Кремлю крымской власти.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-