Умерла экс-глава президиума Верховного Совета УССР Валентина Шевченко, которая выступала против запрета коммунистами "Руху"

3 февраля, 2020, 12:10

3 февраля ушла из жизни Валентина Шевченко - первая женщина, получившая должность председателя президиума ВР в истории Украины

Об этом сообщило издание " Факты ".

Известный в прошлом комсомольский, партийный и государственный деятель родилась 12 марта 1935 году в городе Кривой Рог. В 1985 году была избрана председателем Президиума Верховного Совета УССР, став первой в Украине женщиной, занявшей столь высокий пост. На момент избрания она была самым молодым членом Политбюро ЦК КПУ. Через четыре года, в 1989 году, Шевченко стала единственным партийным функционером, который позволил себе на заседании Политбюро восстать против предложения идеологического отдела ЦК КПУ запретить народное движение "Рух".

Из политики Валентина Семеновна добровольно ушла в 1990 году, впрочем, продолжив участвовать в общественной жизни. Она долгие годы возглавляла Национальный фонд "Украина - детям", Всеукраинский благотворительный фонд содействия развитию физической культуры, спорта и туризма. А с 2002 года была председателем Конгресса деловых женщин Украины.