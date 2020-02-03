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Espreso.tvОбществоУкрзализныця ввела услугу доставки багажа "от двери до двери"

Укрзализныця ввела услугу доставки багажа "от двери до двери"


фото: n4.biz
Укрзализныця с 3 февраля ввела новую услугу курьерской доставки ручной клади с вокзала до вокзала или по адресу

Об этом говорится на сайте железнодорожной компании.

"Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит по конечному адресу. Стоимость услуги составит 200 грн, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 грн, если от двери до двери ", - говорится в сообщении.

Железнодорожники должны проработать механизм предоставления услуги на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах №79 / 80 Днепр-Киев-Днепр, №92 / 91 Львов-Киев-Львов, №63 / 64 Харьков-Киев- Харьков.

К перевозке принимают ручную кладь пассажира весом до 36 кг включительно.

Как сообщается, пользоваться новыми услугами сможет любой, но особенно полезными они будут для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для лиц с инвалидностью.

 

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