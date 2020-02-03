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Espreso.tvОбществоУкрзализныця назвала самые популярные внутренние рейсы

Укрзализныця назвала самые популярные внутренние рейсы


фото: hromadske
Самым популярным внутренним железнодорожным сообщением в 2019 году стал маршрут Киев-Харьков, билеты на который приобрели 1,7 млн пассажиров

Об этом сообщила пресс служба Укрзализныци.

В список ТОП-5 также попали Киев-Львов (1,6 млн пассажиров), Киев-Днепр (1,3 млн), Киев-Винница (1,1 млн) и Киев-Одесса (0,9 млн).

 

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