Укрзализныця назвала самые популярные внутренние рейсы
3 февраля, 2020, 10:55
Самым популярным внутренним железнодорожным сообщением в 2019 году стал маршрут Киев-Харьков, билеты на который приобрели 1,7 млн пассажиров
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