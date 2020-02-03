Украину должна накрыть лавина из инвестиций, - Зеленский
3 февраля, 2020, 22:08
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что внедряемые в стране экономические реформы уже создают условия для большого притока инвестиций
Об этом он сказал, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
"Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: это положительный тренд устойчивого роста экономики и установления макроэкономической стабильности, рост ВВП Украины, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, повышение кредитного рейтинга и изменение прогнозов на "стабильный" и "позитивный", - сказал президент.
Зеленский заявил, что Украина становится "стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей".
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