Украину должна накрыть лавина из инвестиций, - Зеленский

3 февраля, 2020, 22:08

Об этом он сказал, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: это положительный тренд устойчивого роста экономики и установления макроэкономической стабильности, рост ВВП Украины, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, повышение кредитного рейтинга и изменение прогнозов на "стабильный" и "позитивный", - сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина становится "стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей".