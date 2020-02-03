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Espreso.tvОбществоУкраину должна накрыть лавина из инвестиций, - Зеленский

Украину должна накрыть лавина из инвестиций, - Зеленский


фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что внедряемые в стране экономические реформы уже создают условия для большого притока инвестиций

Об этом он сказал, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: это положительный тренд устойчивого роста экономики и установления макроэкономической стабильности, рост ВВП Украины, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, повышение кредитного рейтинга и изменение прогнозов на "стабильный" и "позитивный", - сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина становится "стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей".

 

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