Украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" получил гран-при американского фестиваля Sundance

"Фильм" Земля голубая, будто апельсин "рассказывает о семье, которая живет в" красной зоне "Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, Анна и ее четверо детей снимают вместе любительский фильм о своей жизни в довольно сюрреалистических обстоятельствах ", - говорится в сообщении.

Режиссером и автором сценария Ирина Цилык, фильм является ее полнометражным дебютом. Оператор - Вячеслав Цветков, монтаж - Иван Банников, Ирина Цилык, звукорежиссер - Йонас Максвитис.

Лента создана украинской продакшн-компанией "Альбатрос Комуникос" (продюсер Анна Капустина) и литовской продакшн-компанией "Мунмейкерс" (продюсер Гедре Жицките) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского фильмоцентра и IDFA Bertha Fund (Нидерланды).

Напомним, фильм "Земля голубая, будто апельсин" отобран также в конкурсную программу Generation юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля. Украинская премьера фильма состоится на 17-м Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, который пройдет с 20 по 29 марта 2020 года.