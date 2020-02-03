 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУчастники польско-украинского диалога из Варшавы, Люблина и Перемышля посетили могилу воинов УПА на горе Монастырь близ села Верхрата в Польше

Участники польско-украинского диалога из Варшавы, Люблина и Перемышля посетили могилу воинов УПА на горе Монастырь близ села Верхрата в Польше

Там во второй половине января вандалами была уничтожена плита на могиле 62 воинов УПА
Как выглядит место акта вандализма сейчас - в сюжете телеканала Еспресо.
 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать