Участники польско-украинского диалога из Варшавы, Люблина и Перемышля посетили могилу воинов УПА на горе Монастырь близ села Верхрата в Польше
3 февраля, 2020, 23:04
Там во второй половине января вандалами была уничтожена плита на могиле 62 воинов УПА
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-