Убийство Шеремета: Кузьменко оставили под стражей
3 февраля, 2020, 19:12
Подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко оставили под стражей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Печерский районный суд в Киеве оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко. На заседании речь шла об изменении меры пресечения подозреваемой. Адвокаты просили об изменении меры пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.
Присутствующие в суде встретили решение о продлении ареста криками "Позор!".
Сегодня вечером также состоятся суды относительно меры пресечения для других подозреваемых по этому делу - Андрея Антоненко и Яны Дугарь.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
- Апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом несмотря на то, что, по словам экс-нардепа Оксаны Корчинской, взять подозреваемую на поруки готовы 56 человек
- 8 января адвокат медсестры Яны Дугарь заявил, что саперское орудие, которое находилось у нее дома, принадлежало другому человеку
- 14 января подозреваемый по делу Шеремета сержант Яна Дугарь рассказала, что первый обыск у нее провели по делу убийства бизнесмена в Ивано-Франковской области, в которой главными подозреваемыми проходила семья Грищенко
- 24 января Яне Дугарь изменили меру пресечения на ночной домашний арест.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-