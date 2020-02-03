Убийство Шеремета: Кузьменко оставили под стражей

3 февраля, 2020, 19:12

Подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко оставили под стражей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Печерский районный суд в Киеве оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко. На заседании речь шла об изменении меры пресечения подозреваемой. Адвокаты просили об изменении меры пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

Присутствующие в суде встретили решение о продлении ареста криками "Позор!".

Сегодня вечером также состоятся суды относительно меры пресечения для других подозреваемых по этому делу - Андрея Антоненко и Яны Дугарь.