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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: Кузьменко оставили под стражей

Убийство Шеремета: Кузьменко оставили под стражей


фото: reuters
Подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко оставили под стражей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Печерский районный суд в Киеве оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко. На заседании речь шла об изменении меры пресечения подозреваемой. Адвокаты просили об изменении меры пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

Присутствующие в суде встретили решение о продлении ареста криками "Позор!".

Сегодня вечером также состоятся суды относительно меры пресечения для других подозреваемых по этому делу - Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
  • Апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом несмотря на то, что, по словам экс-нардепа Оксаны Корчинской, взять подозреваемую на поруки готовы 56 человек
  • 8 января адвокат медсестры Яны Дугарь заявил, что саперское орудие, которое находилось у нее дома, принадлежало другому человеку
  • 14 января подозреваемый по делу Шеремета сержант Яна Дугарь рассказала, что первый обыск у нее провели по делу убийства бизнесмена в Ивано-Франковской области, в которой главными подозреваемыми проходила семья Грищенко
  • 24 января Яне Дугарь изменили меру пресечения на ночной домашний арест.
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