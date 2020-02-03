Сильные снегопады могут прекратить движение на дорогах, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Ожидаемые погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

Днем 4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье существенный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м / с (в горах 25 м / с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

3-4 февраля, в результате оттепели и дождя 1-2 февраля, на реках Карпатского региона продолжится формирование тало-дождевого паводка, без угрозы негативных последствий. Только в нижнем течении р. Боржава (Закарпатье) сохранится вода на пойме и ожидается достижение начальных отметок подтопления ряда приречных населенных пунктов; также ожидается выход воды на пойму междамбового пространства р. Латорица в районе. Чоп.

3-4 февраля на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

5-6 февраля в центральных областях существенный снег, в восточных областях существенный снег с дождем, в южных областях существенный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м / с, местами 25 м / с, метели; на дорогах гололедица, в Кировоградской и Днепропетровской областях сильный снег, образования снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.