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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: оккупанты 12 раз нарушили режим тишины, ранены трое бойцов ООС

Сутки на Донбассе: оккупанты 12 раз нарушили режим тишины, ранены трое бойцов ООС

В воскресенье, 2 февраля, российские оккупанты 12 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли вблизи Песков из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Лебединского - со станкового противотанкового гранатомета противник совершил 9 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Васильевкой - с автоматической гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" россияне террористы били в районе населенного пункта Луганское с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Крымского - с 82-мм миномета, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
рядом с Новотошковским - с 120-мм миномета, недалеко от населенного пункта Гладосово - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил ответили из разрешенного вооружения.

В результате вражеских обстрелов 2 февраля были ранены два украинских военных, еще один - получил боевого поражения.

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