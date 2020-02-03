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Espreso.tvОбществоСША направят в Европу 20 тысяч военных для крупнейших учений НАТО

США направят в Европу 20 тысяч военных для крупнейших учений НАТО

США в ближайшие месяцы перекинут в Европу 20 000 военнослужащих для участия в военных учениях НАТО под названием Defender Europe 2020. Это самое большое развертывание американских войск в Европе за последние 25 лет

Об этом сообщает Euractiv .

В учениях примут участие всего 37 000 военных из 18 стран НАТО и партнеров Альянса. Подготовительные работы к учениям начинаются уже в феврале, а основная их часть состоится в мае и июне, в основном в Германии, Польше и странах Балтии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения не направлены против какой-либо конкретной страны.

"Эти оборонительные обучения демонстрируют способность быстро перебросить крупные силы из США в Европу, чтобы помочь защитить других союзников по НАТО, если это необходимо", - сказал он.

Эти военные учения станут самыми со времен "холодной войны", Великобритания уже объявила, что направит 2500 военнослужащих.

Столтенберг также подчеркнул, что в этом году НАТО Литва, Эстония и Латвия отметили 30-ю годовщину независимости, напомнив о выходе трех стран Балтии из Советского Союза.

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"Россия имеет право чувствовать себя в безопасности в пределах своих границ, но так же касается и наших стран-членов", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что США проинформировали Россию и других членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе об обучении в соответствии с установленными правилами.

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