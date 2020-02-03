Средний взнос - 121 тыс. грн: движение "Честно" проанализировал, как от имени граждан финансируют политические партии

3 февраля, 2020, 13:11

3 февраля общественное движение "Честно" обнародовал исследование финансирования политических партий украинцами в 2018-2019 гг.

Результаты исследования движение " Честно " обнародовал на своем сайте.

За последние два года около 20 тысяч украинцев официально профинансировали политиков более чем на 4 миллиарда гривен. Средний взнос - 121 000 гривен.

Движение "Честно" ссылается на финансовые отчеты партий и кандидатов за 2018 и три квартала 2019 года.

Для сравнения в "Честно" указывают, что средний вклад в кампанию по переизбранию Дональда Трампа в 2019 году составил $ 176 (около 4400 грн).

"По закону, украинские партии могут финансировать юридические лица (бизнес или общественные организации) и физические лица (обычные граждане). Подсчеты показывают, что последние делают это чаще", - говорится в сообщении.

В течение последних двух лет физлица подарили 2,4 миллиарда гривен партиям и кандидатам на президентских выборах. Еще около 509 млн отдали 281 предприятие и общественная организация. Около половины миллиарда гривен также поступило на избирательные фонды кандидатов в народные депутаты.

«То есть, партии и кандидаты в президенты собрали около 4 миллиардов гривен - эта сумма равна годовому бюджету, например, Винница», - уточнили в общественном движении.

Больше всего средств от физических лиц - 564 миллиона - получила партия "Всеукраинское объединение" Батькивщина ".

Только в "Аграрной партии Украины" более половины суммы взносов - от юрлиц. Политсилу часто финансировали сельскохозяйственные предприятия.