Спасаясь от контролеров: в Николаеве парень выпрыгнул из окна троллейбуса, чтобы не платить штраф

3 февраля, 2020, 18:09

В Николаеве парень не захотел платить штраф за безбилетный проезд и на ходу выпрыгнул из окна троллейбуса, спасаясь бегством от контролеров

Видео инцидента опубликовано на канале h.nikolaev в Instagram.

В комментарии под видео отмечается, что он увидел контроллеров, которые зашли в троллейбус, и во время движения транспортного средства выпрыгнул из окна, потому что боялся, что его оштрафуют.

На видео зафиксирован момент, когда парень, проходя мимо двух девушек, которые сидят, подходит к окну троллейбуса и во время движения выпрыгивает.