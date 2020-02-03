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Espreso.tvОбществоСпасаясь от контролеров: в Николаеве парень выпрыгнул из окна троллейбуса, чтобы не платить штраф

Спасаясь от контролеров: в Николаеве парень выпрыгнул из окна троллейбуса, чтобы не платить штраф

В Николаеве парень не захотел платить штраф за безбилетный проезд и на ходу выпрыгнул из окна троллейбуса, спасаясь бегством от контролеров

Видео инцидента опубликовано на канале h.nikolaev в Instagram.

В комментарии под видео отмечается, что он увидел контроллеров, которые зашли в троллейбус, и во время движения транспортного средства выпрыгнул из окна, потому что боялся, что его оштрафуют.

На видео зафиксирован момент, когда парень, проходя мимо двух девушек, которые сидят, подходит к окну троллейбуса и во время движения выпрыгивает.

 

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