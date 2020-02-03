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Espreso.tvОбществоСорвались в шахту: в Кривом Роге погибли двое блогеров

Сорвались в шахту: в Кривом Роге погибли двое блогеров


фото: ДСНС
Группа в составе 5 человек запланировали снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты, однако по неизвестным причинам они оба сорвались

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"2 февраля в 23:46 в Службу спасения поступило сообщение, что в Саксаганском районе города Кривой Рог по улице Летчиков произошел несчастный случай. Группа в составе 5 человек запланировали снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтного сооружения, 2 мужчин (в возрасте около 30 лет) с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола. Однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались ", - говорится в сообщении.

Прибывшие на вызов, спустились к вентиляционному стволу и в 03:45 обнаружили тела погибших на горизонте 550 м.

В 5:49 тела двух погибших мужчин подняли на поверхность и передали работникам Нацполиции.

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