Сорвались в шахту: в Кривом Роге погибли двое блогеров
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
"2 февраля в 23:46 в Службу спасения поступило сообщение, что в Саксаганском районе города Кривой Рог по улице Летчиков произошел несчастный случай. Группа в составе 5 человек запланировали снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтного сооружения, 2 мужчин (в возрасте около 30 лет) с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола. Однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались ", - говорится в сообщении.
Прибывшие на вызов, спустились к вентиляционному стволу и в 03:45 обнаружили тела погибших на горизонте 550 м.
В 5:49 тела двух погибших мужчин подняли на поверхность и передали работникам Нацполиции.
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