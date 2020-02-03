Сокращение Рады до 300 нардепов могут рассмотреть уже на этой неделе, - Разумков

3 февраля, 2020, 13:55

3 февраля на брифинге голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о возможности рассмотрения парламентом вопроса сокращения количества народных депутатов на этой пленарной неделе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на брифинге рассказал, что на этой пленарной неделе Верховная Рада может рассмотреть изменения в Конституцию Украины.

"На этой пленарной неделе у нас много законопроектов. В том числе и изменения в Конституцию Украины. Этот вопрос по закреплению пропорциональной избирательной системы и уменьшения количества народных депутатов. Я думаю, что большинство народных депутатов поддержала эти инициативы, которые были определены президентом как неотложные" , - заявил Разумков.