СБУ задержала террориста "ДНР", который 6 лет находился в розыске
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель Славянска добровольно вступил в так называемую " славянскую бригаду народной милиции ДНР ". Там он находился на" должности "заместителя командира одного из взводов террористов. Известно, что в составе бандформирования" Тайфун "боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. в частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях во Шахтерск, опытно, Спартаком и Новоазовском Донецкой области ", - говорится в сообщении.
В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки.
В результате спецоперации СБУ злоумышленник был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на таможенном пункте пропуска "Меловое".
Сейчас задержанный дает показания об участии в составе террористической организации.
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