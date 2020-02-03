СБУ задержала террориста "ДНР", который 6 лет находился в розыске

3 февраля, 2020, 13:11

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" в районе проведения операции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Славянска добровольно вступил в так называемую " славянскую бригаду народной милиции ДНР ". Там он находился на" должности "заместителя командира одного из взводов террористов. Известно, что в составе бандформирования" Тайфун "боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. в частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях во Шахтерск, опытно, Спартаком и Новоазовском Донецкой области ", - говорится в сообщении.

В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки.

В результате спецоперации СБУ злоумышленник был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на таможенном пункте пропуска "Меловое".

Сейчас задержанный дает показания об участии в составе террористической организации.