Разделение Минэкономики пока не планируется, - КМУ

3 февраля, 2020, 16:14

Правительство пока не планирует разделять Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, однако консультации продолжаются

Об этом на брифинге заявил премьер Алексей Гончарук, передает ЭП со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"Сейчас идут консультации. На сегодня не планируем раздел Министерства экономического развития, но некоторые идеи по совершенствованию его работы есть", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, 29 августа на первой сессии 9-го созыва Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Новое правительство имеет 15 министерств вместо 19, которые были у Кабмине Гройсмана. В новый Кабмин входят 17 министров - вместо 25, как раньше. Также убрали первого вице-премьера и сократили количество должностей вице-премьеров с шести до двух.