Разделение Минэкономики пока не планируется, - КМУ
3 февраля, 2020, 16:14
Правительство пока не планирует разделять Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, однако консультации продолжаются
Об этом на брифинге заявил премьер Алексей Гончарук, передает ЭП со ссылкой на Интерфакс-Украина .
"Сейчас идут консультации. На сегодня не планируем раздел Министерства экономического развития, но некоторые идеи по совершенствованию его работы есть", - подчеркнул Гончарук.
Напомним, 29 августа на первой сессии 9-го созыва Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Новое правительство имеет 15 министерств вместо 19, которые были у Кабмине Гройсмана. В новый Кабмин входят 17 министров - вместо 25, как раньше. Также убрали первого вице-премьера и сократили количество должностей вице-премьеров с шести до двух.
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