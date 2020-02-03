"Слуга народа" собирает съезд и проведет обучение для депутатов, - Корниенко
Об этом сказал глава партии Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады 3 февраля, передает УП .
"Мы приглашаем 15 числа прессу на 3-й этап съезда. Будут (рассматриваться - ред.) изменения в устав, будем обсуждать и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в Парковом. И параллельно с этим будет большой системный сбор тех депутатов местных и глав, которых в конце декабря был избрали в объединенных общин. Это будет 15 числа все", - сказал он.
По словам Корниенко, во время сбора для местных депутатов проведут однодневные обучения, а для местных голов - двухдневные.
Он также добавил, что у представителей СМИ будет возможность "посмотреть, что такое партия "Слуга народа" за пределами Верховной Рады, пощупать этих депутатов, задать им вопросы о собаке".
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