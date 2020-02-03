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Espreso.tvОбщество"Слава Украине!": Эрдоган поприветствовал почетный караул на встрече с Зеленским. ВИДЕО

"Слава Украине!": Эрдоган поприветствовал почетный караул на встрече с Зеленским. ВИДЕО

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на площади возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине"

Сообщает Еспресо.TV.

Во время встречи прозвучали гимны Турции и Украины.

После этого Эрдоган подошел к микрофону, который стоял перед почетным караулом, и громко поздоровался: "Слава Украине!", На что военные все вместе воскликнули: "Героям слава!".

Затем Зеленский и Эрдоган отправились в церемониальную резиденцию президента Украины, где запланированы переговоры.

 

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