"Государство в смартфоне": Минцифры создало собственную IТ-компанию
3 февраля, 2020, 20:54
Министерство цифровой трансформации запустило собственную IТ-компанию DIIA Company
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Отныне Минцифра имеет собственную IТ-команду! Благодаря этому мы сможем обеспечивать необходимую скорость создания электронных услуг для достижения цели Минцифры - до 2024 года обеспечить 100-процентную доступность публичных услуг гражданам и бизнесу онлайн", - говорится в сообщении.
В частности, планируется за год оцифровать топовые административные услуги, а за пять лет создать единый ресурс для получения всех госуслуг в смартфоне каждого украинца.
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