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Espreso.tvОбщество"Государство в смартфоне": Минцифры создало собственную IТ-компанию

"Государство в смартфоне": Минцифры создало собственную IТ-компанию

Министерство цифровой трансформации запустило собственную IТ-компанию DIIA Company

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Отныне Минцифра имеет собственную IТ-команду! Благодаря этому мы сможем обеспечивать необходимую скорость создания электронных услуг для достижения цели Минцифры - до 2024 года обеспечить 100-процентную доступность публичных услуг гражданам и бизнесу онлайн", - говорится в сообщении.

В частности, планируется за год оцифровать топовые административные услуги, а за пять лет создать единый ресурс для получения всех госуслуг в смартфоне каждого украинца.

 

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