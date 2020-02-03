"Государство в смартфоне": Минцифры создало собственную IТ-компанию

3 февраля, 2020, 20:54

Министерство цифровой трансформации запустило собственную IТ-компанию DIIA Company

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Отныне Минцифра имеет собственную IТ-команду! Благодаря этому мы сможем обеспечивать необходимую скорость создания электронных услуг для достижения цели Минцифры - до 2024 года обеспечить 100-процентную доступность публичных услуг гражданам и бизнесу онлайн", - говорится в сообщении.

В частности, планируется за год оцифровать топовые административные услуги, а за пять лет создать единый ресурс для получения всех госуслуг в смартфоне каждого украинца.