 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" требует создать следственную комиссию по расследованию дела об убийстве журналиста Шеремета, - Герасимов

"Европейская Солидарность" требует создать следственную комиссию по расследованию дела об убийстве журналиста Шеремета, - Герасимов


фото: https://eurosolidarity.org/
Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов на заседании Согласительного совета

Об этом пишет пресс-служба партии.

"На днях даже" 100% свой прокурор "господин Рябошапка признал, что доказательств против подозреваемых по делу Шеремата недостаточно", - подчеркнул он.

"Но украинских патриотов, которые стали жертвами политического пиара высшего руководства государства, продолжают удерживать в СИЗО", - отметил сопредседатель фракции.

"Мы требуем включить в повестку дня проект постановления о запуске работы ВСК по делу Шеремета", - сказал Артур Герасимов.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

3 февраля, 2020 понедельник

2 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать