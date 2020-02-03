"Европейская Солидарность" требует создать следственную комиссию по расследованию дела об убийстве журналиста Шеремета, - Герасимов
3 февраля, 2020, 13:49
Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов на заседании Согласительного совета
Об этом пишет пресс-служба партии.
"На днях даже" 100% свой прокурор "господин Рябошапка признал, что доказательств против подозреваемых по делу Шеремата недостаточно", - подчеркнул он.
"Но украинских патриотов, которые стали жертвами политического пиара высшего руководства государства, продолжают удерживать в СИЗО", - отметил сопредседатель фракции.
"Мы требуем включить в повестку дня проект постановления о запуске работы ВСК по делу Шеремета", - сказал Артур Герасимов.
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