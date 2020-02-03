"Дело Хизб ут-Тахрир": у фигуранта Кантимирова подозрение на болезнь Паркинсона, - адвокат

3 февраля, 2020, 22:44

У фигуранта алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" Эльдара Кантимирова есть подозрение на болезнь Паркинсона

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Айдер Азаматов.

О подозрении на наличие болезни Паркинсона у его подзащитного сообщил врач при прохождении Кантимирова стационарной психиатрической экспертизы.

"Эльдар Кантимиров сообщил мне, что у него есть проблемы с почками. И в момент его пребывания на стационарном обследовании в психиатрической больнице, при обследовании, один из врачей заметил и сказал, что у него есть тремор рук. После объяснения Эльдара Кантимирова о том, что его отец болен болезнью Паркинсона, врач сказала: это начальная стадия болезни Паркинсона, и необходимо проводить лечение, поскольку только на ранней стадии можно заблокировать развитие болезни ", - сказал Азаматов.

По словам адвоката, Кантимиров обратился с заявлением об обследовании к руководству СИЗО.