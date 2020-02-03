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Espreso.tvОбществоПрокуратура хочет, чтобы минера "моста Метро" принудительно лечили

Прокуратура хочет, чтобы минера "моста Метро" принудительно лечили

Прокуратура города Киева настаивает на принудительном лечении Алексея Белько, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По заключению врачей в настоящее время психическое состояние Белько не изменился и он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключило бы его опасное поведение.

"Указанное лицо подозревалось в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 УК Украины. Однако результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что мужчина в момент совершения инкриминируемых преступлений по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими", - говорится в сообщении.

Соответствующее ходатайство пока направлено на рассмотрение Днепровского районного суда г. Киев.

 
 
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