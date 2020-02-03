Прокуратура хочет, чтобы минера "моста Метро" принудительно лечили

3 февраля, 2020, 19:49

Прокуратура города Киева настаивает на принудительном лечении Алексея Белько, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По заключению врачей в настоящее время психическое состояние Белько не изменился и он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключило бы его опасное поведение.

"Указанное лицо подозревалось в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 УК Украины. Однако результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что мужчина в момент совершения инкриминируемых преступлений по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими", - говорится в сообщении.

Соответствующее ходатайство пока направлено на рассмотрение Днепровского районного суда г. Киев.