Прокуратура хочет, чтобы минера "моста Метро" принудительно лечили
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По заключению врачей в настоящее время психическое состояние Белько не изменился и он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключило бы его опасное поведение.
"Указанное лицо подозревалось в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 УК Украины. Однако результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что мужчина в момент совершения инкриминируемых преступлений по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими", - говорится в сообщении.
Соответствующее ходатайство пока направлено на рассмотрение Днепровского районного суда г. Киев.
- Национальная полиция подала гражданский иск против Белько о возмещении средств за сбитый коптер.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-