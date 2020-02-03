Правительство убрало 27 тысяч спецсанкций против импортеров и экспортеров

3 февраля, 2020, 17:03

Кабинет министров отменил более 27 тысяч специальных санкций, примененных к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйственной деятельности

Об этом сообщает пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Постановление правительства от 4 декабря 2019 года практически реализует ряд мероприятий, направленных на валютную либерализацию в соответствии с законом Украины "О валюте и валютных операциях".

Напомним, закон "О внешнеэкономической деятельности" наделял Минэкономики полномочиями налагать санкции по представлениям Государственной фискальной службы и контрольно-ревизионной службы, правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Нацкомфинуслуг, Нацбанка или по решению суда.

В частности, за нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности в отношении субъектов ВЭД Украины или иностранных субъектов хозяйственной деятельности применялись такие специальные санкции:

наложение штрафов в случае несвоевременного выполнения или невыполнения субъектами ВЭД и иностранными субъектами хозяйственной деятельности своих обязанностей, связанных с законом Украины "О внешнеэкономической деятельности";

применения к субъектам ВЭД и иностранным субъектам хозяйственной деятельности индивидуального режима лицензирования, устанавливают определенные запреты, ограничения или порядок осуществления ВЭД

временное приостановлении ВЭД, в случаях проведения действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности.

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