Правительство убрало 27 тысяч спецсанкций против импортеров и экспортеров
Об этом сообщает пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Постановление правительства от 4 декабря 2019 года практически реализует ряд мероприятий, направленных на валютную либерализацию в соответствии с законом Украины "О валюте и валютных операциях".
Напомним, закон "О внешнеэкономической деятельности" наделял Минэкономики полномочиями налагать санкции по представлениям Государственной фискальной службы и контрольно-ревизионной службы, правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Нацкомфинуслуг, Нацбанка или по решению суда.
В частности, за нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности в отношении субъектов ВЭД Украины или иностранных субъектов хозяйственной деятельности применялись такие специальные санкции:
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наложение штрафов в случае несвоевременного выполнения или невыполнения субъектами ВЭД и иностранными субъектами хозяйственной деятельности своих обязанностей, связанных с законом Украины "О внешнеэкономической деятельности";
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применения к субъектам ВЭД и иностранным субъектам хозяйственной деятельности индивидуального режима лицензирования, устанавливают определенные запреты, ограничения или порядок осуществления ВЭД
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временное приостановлении ВЭД, в случаях проведения действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности.
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Напомним, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.
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7 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях" , что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке.
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