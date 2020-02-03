 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство направило дополнительные 500 млн грн на программы трудоустройства

Правительство направило дополнительные 500 млн грн на программы трудоустройства


фото: zn.ua
Кабмин утвердил дополнительные 500 млн грн в бюджете Фонда соцстрахования, которые планируют потратить на активные программы трудоустройства украинцев

Об этом говорится на сайте Минэкономики.

Отмечается, что в 2020 году через Фонд соцстрахования на программы по созданию рабочих мест правительство потратит 1,2 млрд грн.

"Увеличение расходов на активные программы содействия занятости в 2020 году будет способствовать повышению конкурентоспособности безработных на рынке труда, повышение их возможностей к трудоустройству, а также уменьшению дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы.

Кроме того, люди получат возможность научиться и получить профессию, которая соответствует сегодняшним потребностям рынка труда в Украине ", - заявила заместитель министра развития экономики Юлия Свириденко.

Среди программ, на которые будут выдавать деньги для борьбы с безработицей - программы поддержки начала собственного дела, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, и финансовая поддержка работодателей в создании новых рабочих мест.

Кроме этого, с 1 марта увеличат минимальный размер государственной помощи по поддержке в случае потери работы - он составит 1800 грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать