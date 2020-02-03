Польша и Франция вместе будут делать новый танк
Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Варшаве, сообщает Укринформ.
"Мы будем вести переговоры об участии в проектах европейского танка в контексте сотрудничества оборонных комплексов. Мы хотели бы участвовать в этом проекте, формируя вместе европейскую экономику, и в будущем получать для своих нужд танк, который вместе строить", - отметил Дуда.
Он отметил, что это является примером одного из секторов, в котором Польша хотела бы развивать сотрудничество с Францией.
Дуда и Макрон в Варшаве подписали два документа: о стратегическом партнерстве между Польшей и Францией, а также о сотрудничестве между странами в сфере кибербезопасности.
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