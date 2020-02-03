Похвасталась подтянутым телом: украинская вице-чемпионка мира удивила фанатов откровенным фото на кухне

3 февраля, 2020, 20:12

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась с болельщиками откровенным фото

Фото спортсменка опубликовала в Instsgram.

"Вид вашего тела зависит на 70% от того, что вы едите, и лишь на 30% от того, насколько вы упорно работаете над собой", - написала украинка под фотографией.

Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вице-чемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину.