Похвасталась подтянутым телом: украинская вице-чемпионка мира удивила фанатов откровенным фото на кухне
3 февраля, 2020, 20:12
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась с болельщиками откровенным фото
Фото спортсменка опубликовала в Instsgram.
"Вид вашего тела зависит на 70% от того, что вы едите, и лишь на 30% от того, насколько вы упорно работаете над собой", - написала украинка под фотографией.
Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вице-чемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину.
Your body is making 70% of what you eat and only 30% of how hard you are working in yourself. . . . #nike #nikewoman #nikewomen #nikesportswear #justdoit #sport #athlete #athletics #fit #trackandfield #jumper #longjumper #ukraine #rivne #smile #home
- 6 октября украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину.
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