Организация экономического сотрудничества перевела Украину в группу стран с меньшими рисками

3 февраля, 2020, 11:33

Организация экономического сотрудничества и развития улучшила оценку страновых рисков Украины, переведя ее с 7-й в 6-ю группу в пределах классификации участников соглашения об официально поддерживаемых экспортных кредитах

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Это конечно очень мало, но все риски, связанные с Украиной и украинскими компаниями, становятся меньше. Это означает меньшую стоимость страхования, меньшие ставки кредитов, большие сроки и лимиты кредитных линий ", - прокомментировал это решение заместитель министра развития экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Кроме Украины в 6-ю группу с 7 переведено Косово, с 5-ти до 4-х - Сербию.

Одновременно ОЭСР ухудшила оценку страновых рисков ряда стран, в частности, перевела Алжир и Оман с 4-й группы в пятом, Тунис - с 5-ти до 6-й, а Иран и Туркменистан - с 6 до 7.

Кроме Украины в 6-й группе также находятся такие страны, как Беларусь, Грузия, Армения, Уганда, Шри-Ланка, Нигерия, Монголия.