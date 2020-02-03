Организация экономического сотрудничества перевела Украину в группу стран с меньшими рисками
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Это конечно очень мало, но все риски, связанные с Украиной и украинскими компаниями, становятся меньше. Это означает меньшую стоимость страхования, меньшие ставки кредитов, большие сроки и лимиты кредитных линий ", - прокомментировал это решение заместитель министра развития экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.
Кроме Украины в 6-ю группу с 7 переведено Косово, с 5-ти до 4-х - Сербию.
Одновременно ОЭСР ухудшила оценку страновых рисков ряда стран, в частности, перевела Алжир и Оман с 4-й группы в пятом, Тунис - с 5-ти до 6-й, а Иран и Туркменистан - с 6 до 7.
Кроме Украины в 6-й группе также находятся такие страны, как Беларусь, Грузия, Армения, Уганда, Шри-Ланка, Нигерия, Монголия.
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